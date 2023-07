Une solide armada autour de van der Poel, une dreamteam féminine : les Pays-Bas n’iront pas aux Mondiaux de Glasgow pour rigoler

Chez les dames, l’équipe néerlandaise est presque encore plus impressionnante. Les filles oranje comptent en effet dans leurs rangs, les trois coureuses les mieux classées au ranking UCI : Demi Vollering (1e), Lorena Wiebes (2e) et Annemiek Van Vleuten (3e), rien que ça.

Et quand on se dit que ce trio ultra-performant sera, en plus, épaulé par l’éternelle Marianne Vos (36 ans), on se dit que cette formation néerlandaise a de très grandes chances d’aller au bout.

Notons que, côté féminin, il faudra parcourir 154,1 km et 2229 m de dénivelé.