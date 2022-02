Une soixantaine d’étudiants et membres académiques manifestent contre les agressions sexistes à l’UCLouvain

"Il y a plusieurs cas d’agressions sexuelles. Par exemple, un doyen a forcé une femme à l’embrasser dans un couloir de notre université", dénonce Cloë Machuelle, présidente du Comac Louvain-la-Neuve, le mouvement étudiant du PTB.

Au lieu de punir l’abuseur, on préfère l’écarter et encore, c’est rare

Des faits qu’avait signalé le Professeur Van Ypersele et pour lesquelles la femme en question aurait quitté le milieu universitaire : "Cette femme est partie peu de temps après, comme d’autres qui ne se sont pas senties écoutées et entendues. Au lieu de punir l’abuseur, on préfère l’écarter et encore, c’est rare. Le plus souvent, on en arrive à dégoûter la victime qui finit par arrêter sa recherche ou sa thèse et par s’en aller. Il faut que ça s’arrête. Des conseillers confidentiels et autres instances ont été mis en place, mais apparemment, ils ne font pas leur travail de manière autonome", nous expliquait-il.

Martial Toniotti, assistant à l’UCLouvain, désire aussi dénoncer les abus qui se passent au sein de l’université : "Je rejoins tout à fait l’appel de mes collègues académiques. Je suis un homme, j’ai une copine, des amies et une sœur. Je pense qu’il est normal que les femmes se sentent bien et qu’il n’y ait pas d’abus contre elles, y compris dans le milieu universitaire".

Les manifestants réclament qu’une réelle cellule externe et indépendante soit mise en place au sein de l’université afin de traiter réellement ces cas d’agressions sexuelles.