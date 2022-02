Une soirée sur la censure à voir dans Retour aux sources

L'affaire Bovary un documentaire de Stéphane Miquel et Alban Vian

En janvier 1857, Gustave Flaubert et sa sulfureuse héroïne Emma Bovary sont traînés devant les tribunaux pour outrage à la moralité publique et religieuse. Ce docu-fiction raconte cette affaire que beaucoup ont oublié : révolution stylistique et scandale politique, Madame Bovary est une œuvre subversive pour son époque... comme pour la nôtre ! C’est un premier roman et c’est une œuvre ultime. C’est une révolution stylistique et c’est un scandale politique. C’est une femme et c’est tout le genre humain. C’est un romancier du XIXe siècle et c’est notre éternel contemporain. Du 1er octobre au 15 décembre 1856, Gustave Flaubert fait publier Madame Bovary, mœurs de province, en feuilleton dans la Revue de Paris. À peine plus d’un mois plus tard, il est traîné devant les tribunaux pour " délits d’outrage à la moralité publique et religieuse et aux bonnes mœurs ". Peine encourue : un an de prison... Ce documentaire reprend le dossier Bovary et convoque ses principaux protagonistes : Flaubert, le procureur Ernest Pinard, l’avocat Jules Senard. Il fournit de nouvelles pièces à l’accusation comme à la défense à partir de l’extraordinaire trésor d’archives (manuscrits, carnets, scénarios, plans... ) collecté par l’équipe scientifique du Centre Flaubert de l’Université de Rouen.