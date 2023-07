Une soirée pétillante sur Tipik avec la story des années 90

Créatives à souhait, les années 90 ont vu fleurir le succès de la Nintendo, de l’Anti-Fashion et du sportswear ou encore des Simpson ! Mais en musique, on assiste à l’émergence du vidéo-clip qui devient incontournable. Le hip-hop s’est définitivement installé aux États-Unis et débarque en Europe. Le rock évolue et prend une tournure " grunge " ou encore une tournure "alternative". La techno et la house prennent leurs marques. Certains misent sur les boys et girls bands. Mais la pop française reste toujours incontournable et bien vivante !

Le journaliste Stéphane Basset repart en vadrouille à la rencontre des artistes francophones qui ont marqué les années 90, comme il l’avait fait pour les années 80. L’occasion de croiser Axelle Red, Benny B, Doc Gynéco, Les Innocents ou Ménélik. Que sont devenues ces anciennes stars et quel regard portent-elles sur ces années formidables ?