Une soirée pétillante sur Tipik avec la story des années 80

De l'âge d'or des tubes festifs et dansants aux sons nouveaux et synthétiques, de "Macumba" aux "Démons de minuit", révélés en France par le Top 50... Sans oublier l'arrivée de ce genre filmique à part entière qu'est le clip et qui révolutionnera le monde de la musique et parfois même la mode et les mœurs.

Avec les interventions de Jack Lang, John Lack, Romano Musumarra, Richard Sanderson, Jil Caplan, Michael Jones, Peter Kingsbery, Mike Stock, Max Guazzini, Jeanne Mas, Bobby Kimball, Jean Pierre Mader, Leee John, Jean-Luc Lahaye et Arnold Turboust. A travers les yeux de Stéphane Basset, enfant des années 80, rencontre avec ceux qui ont été les acteurs et observateurs de cette décennie, en France, à Londres et à Los Angeles. Une succession d'entretiens qui mettent en lumière le créateur de MTV, Mike Stock grand producteur de hits, le chanteur de Toto, l'ancien ministre de la Culture Jack Lang, le patron de NRJ Max Guazzini ou encore les chanteurs de la tournée Stars 80 comme Jeanne Mas, Jean-Pierre Mader ou encore Emile & Images.

" La story des années 80 ", un documentaire de Stéphane Basset à voir sans modération sur Tipik le mardi 11 juillet à 20h25. Et à revoir sur AUVIO