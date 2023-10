Une soirée food d'un continent à l'autre sur Tipik

Tacos, guacamole, fajitas.. La cuisine mexicaine, réputée relevée, s'est imposée dans nos assiettes. Au point qu'elle semble avoir été vidée de sa véritable essence. Au cœur de cette cuisine colorée et ancestrale, comment déceler le vrai du faux de cette gastronomie en plein essor ? Fruit des savoirs-faire hérités des Mayas et des Aztèques, elle s’est aujourd’hui imposée sur nos tables et dans les restaurants. Elle connait un âge d'or que nul n'aurait soupçonné il y a quelques années ! Pourtant, certains industriels semblent l'avoir dévoyée : sauces guacamole sans saveurs, tacos hypercaloriques, fajitas contenant des matières grasses hydrogénées. Alors comment s'y retrouver ? Entre l'Europe et le Mexique, des cuisiniers défendent cet art authentique et millénaire…

