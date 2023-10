Une soirée exceptionnelle des Flagey Choir Days, en direct sur Musiq3

Le samedi 14 octobre à 20h, Musiq3 vous emmène aux Flagey Choir Days. Au programme : l’ensemble Theatre of Voices dans des oeuvres de Monteverdi, Pärt, Taverner, avec en point d’orgue la Little Match Girl Passion de David Lang.

Depuis quelques saisons, Flagey a pris l’habitude de proposer un festival thématique à la mi-octobre. Cette année, l’institution bruxelloise initie les Flagey Choir Days, un week-end de grands rendez-vous autour de la musique vocale du 13 au 15 octobre.

Le samedi 14 octobre à 20h, Fabrice Kada présentera en direct le concert de l’ensemble danois Theatre of Voices, dirigé par Paul Hillier. La part belle de ce concert sera réservée à la Little Match Girl Passion (littéralement, la Passion de la Jeune Fille aux Allumettes) du compositeur David Lang, invité d’honneur des Flagey Choir Days. Œuvre résultant du rapprochement plutôt inattendu entre le synopsis du conte d’Hans Christian Andersen et le procédé de narration musicale de La Passion selon Saint-Matthieu de Bach, elle valut à son compositeur le Prix Pulitzer 2008 suite à sa création au Carnegie Hall de New York.

Ajoutons le fait que l’enregistrement de cette œuvre par cet ensemble ait remporté un Grammy Award : tous les ingrédients sont réunis pour un concert-événement au Studio 4 de Flagey, et en direct sur Musiq3 !

Lors du plateau d’avant-concert et à la pause, Fabrice Kada recevra le compositeur David Lang et le claviériste multi-facettes Anthony Romaniuk, qui donnera également un concert lors du festival.

Retrouvez la chronique de Paula Floch sur les Flagey Choir Days et Transmission, l’émission de Brigitte Mahaux consacrée à l’ensemble Sjaella, en concert aux Flagey Choir Days le 13 octobre, et à Lionel Meunier, curateur du festival