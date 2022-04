Une soirée de swarming ou le Tinder des chauves-souris

Chauves-souris à la loupe

Effectuer des captures de chauves-souris dans un tel contexte permet d’examiner et de mesurer dans de bonnes conditions un grand nombre d’individus, ce qui permet d’apporter un éclairage sur la diversité des espèces présentes, leurs paramètres démographiques (âge, sexe ratio) et l’état de santé général des populations. Cela permet également d’effectuer une série de prélèvements nécessaires à l’étude des micro-organismes parasites et commensaux de nos chauves-souris.

Ainsi, l’objectif de cette thèse de doctorat de Chloé Vescera est de déterminer si les communautés bactériennes des chauves-souris sont diversifiées, si elles garantissent une bonne santé des individus et si certaines bactéries peuvent potentiellement se transférer d’une espèce à l’autre. La doctorante étudie cette flore bactérienne (qui sont majoritairement de ‘bonnes’ bactéries) présente dans les fèces et dans la cavité buccale des individus, et ce grâce à des outils génétiques.

La moitié des espèces belges présentes au Grand Banc !

Parmi les informations intéressantes mises en lumière par ces captures, nous pouvons tout d’abord noter que, parmi les 12 espèces recensées en hiver, presque toutes ont été capturées. La seule espèce que nous n’avons pas comptabilisée est le petit rhinolophe, espèce qui malgré sa rareté est bien présente dans la région mais qui possède une capacité assez exceptionnelle à détecter et à éviter nos filets. De plus, lors de cette soirée de tournage, 51 femelles et 62 mâles se sont pris dans nos filets, toutes espèces confondues ! Le pic de capture a eu lieu vers minuit, ce timing étant classique des captures en swarming.