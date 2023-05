Sans ce subside, le futur s’annonce sombre pour le théâtre le plus ancien encore actif au Pays Noir. " Sans ces 18.000 euros, ça risque d’être la fin ", nous explique Eladia Cerrato Sanchez, directrice de La Ruche. " On nous reproche d’être en déficit malgré ce subside, qui n’a jamais été indexé en plus de 10 ans, alors qu’on ne survit principalement qu’avec les entrées du public. On frappe à toutes les portes pour voir ce qu’on peut faire, car on a absolument besoin de ces 18.000 euros ".

Pour alerter le public, le monde politique et les journalistes, La Ruche Théâtre organise ce jeudi 25 mai " Les Etats Généraux de la dernière chance ". L’idée derrière cette soirée est de mobiliser les Carolos et de leur montrer " comment fonctionne un théâtre peu, voire pas du tout, subsidié ", précise la directrice. " Des artistes prendront la parole pour interpeller le public fidèle et le monde politique ".

La soirée est gratuite pour que chacun puisse y participer et assister à cette mobilisation. Une inscription est néanmoins nécessaire.