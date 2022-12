Une soirée Bach à Flagey avec la Chorale Royale Protestante de Bruxelles, gagnez deux places

Pour fêter ses 80 ans, la Chorale royale protestante de Bruxelles présentera un grand concert festif autour de la musique de Bach.

En ouverture, la messe brève en La majeur, pièce lumineuse tissée d’optimisme, suivie du motet O Jesu Christ, meines Lebens Licht. Le célèbre Magnificat et ses chœurs à cinq voix clôtureront le concert avec éclat. La Chorale sera accompagnée par l’orchestre The New Baroque Times, et cinq talentueux solistes mis à l'honneur dans les mouvements en solo, duo, trio, et en quatuor de la Messe et du Magnificat.

Ce concert sera réalisé au profit de l’ASBL Champs Libres, une association qui œuvre à une meilleure intégration des personnes handicapées mentales en société dans le cadre d’activités fermières et horticoles.

Plus d'infos: Chorale Royale Protestante de Bruxelles | Flagey

Le dimanche 18 décembre à 20 heures au studio 4 à Flagey, gagnez deux places