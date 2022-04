Une soirée au musée ? La 21e édition des Nocturnes des musées bruxellois commence ce jeudi

Poussez la porte d’un musée, on n’en avait presque perdu l’habitude ! Mais ce jeudi, pas d’excuse. Plutôt qu’un spritz en terrasse, pourquoi ne pas se rendre au musée. Dès ce soir, et tous les jeudis de 17 à 22 heures, jusqu’au 9 juin, soixante-trois musées bruxellois vous ouvrent leurs portes à tour de rôle. Et ce qui ne gâche rien, les tarifs sont avantageux. Jugez plutôt : 5 euros l’entrée pour les plus de 26 ans, 2,5 euros pour les 13-26 ans et gratuit en dessous de 13 ans.