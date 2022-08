Une soirée au Festival de Stavelot, gagnez deux places

La lumineuse église Saint-Sébastien accueille l’Ensemble Les Muffatti et l’artiste associée des Festivals de Wallonie de 2022, la soprano Sophie Junker.

L’orchestre, qui s’est fait connaître sur le plan international par sa maîtrise de l’art baroque, présente ici un programme entièrement consacré à Handel et encadre une jeune cantatrice originaire de notre région et qui récolte déjà les plus belles récompenses discographiques et en concert.

Le 6 août à 20 heures, gagnez deux places

Plus d'info: Les concerts - Musique classique - Festival de Stavelot - Wallonie