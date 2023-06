Une société wallonne aide les communes à cartographier les nids-de-poule pour réparer les routes plus efficacement

Ce ne sont donc pas forcément les routes les plus dégradées qui seront réparées en priorité. L’idée, avec l’aide de cet outil, est d’effectuer les travaux avant que les dégâts ne deviennent trop importants. " Une commune n’a pas un budget extensible, explique Tanguy Mariage, chef du service technique de la Ville de Tournai. Nous avons tout une série d’investissements à réaliser, pas que pour les voiries. Des choix doivent être opérés et nous devons essayer de prolonger au maximum la durée de vie de nos voiries. Et reporter le plus possible les investissements lourds."

Pour obtenir cet état des lieux de ses routes, la Ville de Tournai a déboursé 150 mille euros. Un investissement qu’elle espère payant pour gérer au mieux son réseau routier dans les prochaines années.