Une société liégeoise a fourni les caméras pour le dernier film de Ken Loach, un des favoris pour la Palme d'or à Cannes

On entre dans la dernière ligne droite au Festival de Cannes. C'est en effet ce jeudi que sera projeté The Old Oak, le dernier film du réalisateur britannique Ken Loach. Ce long-métrage a pu être tourné grâce à notre savoir-faire liégeois.

Ken Loach a passé 4-5 jours chez nous, à Liège et à Bruxelles.

The Old Oak, un des favoris du festival, pourrait décrocher une troisième palme d'or samedi, lors de la proclamation du palmarès. Il a été coproduit par les films du fleuve, la société des frères Dardenne. Et les caméras ont été fournies par une entreprise installée à Alleur (ainsi qu'à Bruxelles), TSF, qui est spécialisée dans la fabrication et la location d'équipements techniques de tournage : caméras, lumières, groupes électrogènes,...