Une société bruxelloise promouvant le logement équitable récompensée

La coopérative immobilière à finalité sociale Fair Ground Brussels a remporté la 30e édition du Prix Bruxelles de l’Economie sociale. Pour la Wallonie, c’est Cortigroupe à Neupré (province de Liège) qui l’a emporté.

Fair Ground Brussels s’efforce de "faire du logement décent un droit fondamental et de lutter contre la spéculation immobilière sur le territoire bruxellois". Cortigroupe est un regroupement d’entreprises sociales employant plus de 500 travailleurs, proposant notamment des activités de formation et d’insertion socioprofessionnelle.

Ces deux prix, d’une valeur de 2.500 euros chacun, ont été remis respectivement par Barbara Trachte, secrétaire d’État bruxelloise à la Transition économique, et par la ministre wallonne de l’Economie sociale, Christie Morreale. Les Ateliers du Saupont à Bertrix (province de Luxembourg), qui facilitent l’accès au travail des personnes moins valides, ont, eux, gagné le prix Inspire, doté du même montant.

Organisé par l’ASBL Prix Roger Vanthournout, avec le soutien de nombreuses organisations d’économie sociale, ainsi que des Régions bruxelloise et wallonne, le Prix de l’Économie sociale a "pour mission de mettre en lumière des entreprises sociales qui se distinguent par leur impact sociétal, développent des modèles économiques novateurs et résilients, tout en créant des emplois durables".