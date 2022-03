Une sixième édition haute en couleur pour le Confluent Jazz

Pour sa sixième édition, le Confluent Jazz retrouve l’univers live et vous propose trois concerts au Delta les 17 et 19 mars 2022. Cette année, les jeunes musiciens sont à l’honneur.

Souvent jugé comme élitiste, le jazz ne semble pas toujours accessible au grand public. Le Confluent Jazz a pour objectif de proposer une programmation accessible. Caractérisé par le métissage et le mélange des cultures, le jazz est en perpétuelle quête de renouveau. C’est ce qui le rend très actuel. Il véhicule également par son esprit aventureux, un message de tolérance et d’ouverture.

Cette année, la programmation du Confluent Jazz ne déroge pas à cette règle.

Le jeudi 17 mars à 20h30, place à l’intuition, à l’air et à l’espace avec Harvest Group. Guillaume Vierset (guitariste), Mathieu Robert (sax Soprano), Marine Horbaczewski (violoncelle), Yannick Peeters (double basse) et Yves Peeters (batterie) débutent leur aventure musicale sur base d’une mélodie, d’un motif ou d’un riff et se laissent entraîner dans un voyage musical à travers sentiments et émotions.

Le samedi 19 mars à 20h30 Confluent Jazz vous propose deux concerts.

N∆BOU, un quartet flamand aux accents électroniques. Nabou Claerhout (trombone), Trui Amerlinck (contrebasse), Mathias Vercammen (batterie) et Roeland Celis (guitare) vous emmènent dans l’univers cuivré du jazz avec une touche de fraîcheur. Voyagez dans les différents genres musicaux chers à Nabou : souvenirs de son enfance tels que Michael Jackson, Beyonce ou Erykah Badu, la collection d’opéra de son frère ou les disques de sa mère, Jacques Brel ou encore Marco Borsato.

Mais aussi, Bandler Ching, le projet de quatre musiciens bruxellois : Ambroos De Schepper, Alan Van Rompuy, Olivier Penu et Federico Pecoraro. Leurs compositions sont signées par le saxophoniste Ambroos, le groupe les utilise comme une base jazz afin d’improviser et se laisser aller à les jouer sans penser aux frontières d’un genre musical. Chaque musicien apporte sa touche : électronique, hip-hop, dub, jusqu’à parfois créer ce qu’ils appellent entre eux du " Dub Groove ".



Pour sa sixième édition, le Confluent Jazz semble bien décidé à vous proposer une programmation éclectique.

Plus d’informations et réservations sur ce lien.