Une sixième école de la région de Charleroi touchée par un incendie cette nuit, l'Ocam sollicité pour avis

Ce matin, l’école communale des Cités de Montignies-sur-Sambre a ouvert ses portes. Il apparaît finalement que trois classes sont concernées par cet incendie. Même si les dégâts sont surtout localisés à l’extérieur, il risque d’y avoir des particules fines à l’intérieur. Des experts doivent également passer sur place pour vérifier la stabilité et s’assurer de la sécurité des lieux avant d’accueillir les élèves.

La ministre de l'Education Caroline Désir et le bourgmestre de Charleroi Paul Magnette ont fermement dénoncé vendredi matin les "mensonges" et les "campagnes de diffamation" circulant au sujet du projet d'Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (Evras) et liés selon eux aux incendies qui ont frappé ces derniers jours plusieurs écoles carolos. Caroline Désir a fermement critiqué les propos conduisant à "des actes de barbarie" contre les établissements scolaires. "Sur les réseaux sociaux, on peut repérer notamment l'action de groupuscules venant visiblement de France et ne connaissant rien à l'Evras", a-t-elle indiqué.