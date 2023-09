Une sixième école de la région de Charleroi touchée par un incendie cette nuit

Dans la nuit de jeudi et vendredi, vers 23 heures, les pompiers de Charleroi ont été appelés pour un nouvel incendie dans une école. Cette fois, c’est l’école communale des Cités de Montignies-sur-Sambre qui a été touchée. Il s’agit du sixième établissement incendié depuis la nuit de mardi à mercredi.

Laurent Van Doren, chef de corps de la zone de police de Charleroi, confirme qu’il s’agit d’un acte volontaire. "Le feu a occasionné des dégâts au pignon extérieur de l’établissement, explique-t-il. A priori, les classes ne sont pas touchées, les dégâts sont cependant importants à l’extérieur du bâtiment. Mais les constatations ont été effectuées de nuit, dans l’obscurité, le directeur de l’école qui est également descendu sur place va à présent évaluer la possibilité d’occuper l’immeuble dans les jours qui viennent ou non."

Le parquet de Charleroi a été avisé, le labo est descendu sur place. Aucun tag "anti Evras" n’a été constaté, selon la police, mais cela devra être confirmé au lever du jour.

Mesures renforcées autour des écoles

Depuis la nuit dernière, des patrouilles de police sont renforcées par la police fédérale. "Les équipes fédérales venaient d’arriver à Charleroi au moment où on nous a annoncé l’incendie. On a joué un peu de malchance. A quelques minutes près, on était en dispositif de patrouille et on aurait pu intercepter les auteurs", termine Laurent Van Doren.