Une sirène belge défile dans les rues de New-York

Héloïse, peu de gens en Belgique connaissent la parade des sirènes mais à New-York c’est un événement très populaire ?

Oui, il se déroule dans un quartier particulier de New-York où vivaient beaucoup d’artistes, de marginaux. D’ailleurs, la parade des sirènes est un événement punk qui a pris de l’ampleur. C’est à la fois une kermesse, un carnaval et une pride. On est plusieurs milliers à défiler. La plupart des gens sont de New-York et certains étaient surpris que je vienne de Belgique pour l’occasion.

Vous avez une attirance particulière pour l’univers des sirènes ?

Je suis artiste et autrice, j’ai travaillé sur le thème des vagues et je me suis dirigé vers la sirène il y a un an. C’est un être qui intrigue, qui évoque la liberté, la séduction, un personnage très puissant aussi.

Vous avez donc conçu votre costume à écailles pour le défilé ?

J’ai créé un costume qui est loin du cliché de la sirène de Disney. Je suis partie d’un dessin réalisé par une petite fille de 6 ans puis je suis allée dans les ateliers de Texlab à Liège. On peut y disposer de matériel et créer des prototypes. Ma sirène est à la fois un mélange entre un pirate, un cow-boy et une sirène. En fait, il faut voir la sirène comme un symbole de liberté, chacun l’interprète à sa façon.