Une simple famille réussit à faire condamner la multinationale 3M, un important précédent

Une simple famille de riverains a réussi à faire condamner la multinationale 3M, dans le dossier de la pollution au PFOS, ce polluant éternel qui imprègne les terres autour de son usine de Zwijndrecht à Anvers. C’est une victoire de David contre Goliath, qui pourrait constituer un important précédent

La famille Verstraete a des taux de PFOS dans son sang, bien supérieure à la limite autorisée, un sérieux risque pour sa santé. Et sa maison a par ailleurs perdu de la valeur à cause de la pollution. Pour s’attaquer à au géant américain, Kurt et Isabelle ont choisi la petite porte, et ça a marché. C’est un juge de paix (anversois) qui a condamné 3M pour "troubles anormaux de voisinage".