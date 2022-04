"Une si longue nuit" : une nouvelle série avec Mathilde Seigner

Un jeune étudiant accusé à tort du meurtre et du viol d'une jeune femme est défendu par une avocate à la réputation catastrophique. Voilà le pitch d'Une si longue nuit, adaptation de la série britannique Criminal Justice de Peter Moffat. Six épisodes portés par Mathilde Seigner, Jean-Pierre Daroussin et Sayyid El Alami, à découvrir dès le 2 janvier sur La Une et en replay pendant 15 jours sur Auvio.

Sami, 19 ans, est un étudiant en informatique à Marseille. Calme, réservé et aimable, le jeune homme habite chez ses parents avec son frère et sa petite soeur, et vit une existence sans histoires. Une nuit, il se retrouve impliqué malgré lui dans une très sombre affaire : le viol et meurtre d'une jeune femme. C'est la que le calvaire commence pour Sami qui se fait arrêter et inculper pour assassinat et viol alors qu'il clame son innocence. Pour le représenter, il croise la route d'Isabelle, une avocate pénaliste fantasque haïe par la magistrature et les forces de l'ordre. Elle devient sa seule chance de s’en sortir...