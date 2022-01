"Une si longue nuit" : découvrez le dénouement de la série événement avec Mathilde Seigner et Jean-Pierre Darroussin

Le dénouement de la série

Dans les deux derniers épisodes, le procès aux Assises commence. Mais Sami a sombré. Drogué, tatoué, crâne rasé, il ressemble à tout sauf à un innocent. Et si Isabelle et Leïla parviennent à remporter l'adhésion des jurés le premier jour, la comparution de Sami le deuxième jour tourne à la catastrophe. Tout semble perdu. A 2 jours de la fin du procès, Jeff a des scrupules : et si Isabelle avait raison ? Et si Sami était innocent ? Il finit par aller fouiller dans le passé de Gloria. Et ce qu'il trouve dépasse l'entendement.

Les deux derniers épisodes de votre série sont à voir le dimanche 16 janvier à 20h50 sur La Une et à revoir sur Auvio.