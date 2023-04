Une seule animation au Standard ? "Ils sont obligés de mettre de l’intensité sinon c’est compliqué" selon Jbari

Déjà qualifié pour les Europe Playoffs, le Standard s’est incliné à l’OHL en clôture de la phase classique. Une défaite qui porte le sceau d’un certain manque d’énergie. Et quand on sait que les Liégeois ont basé leurs plus beaux faits d’armes cette saison sur une intensité de tous les moments, ça complique les choses.

Comme depuis plusieurs mois, le niveau de performance du Standard de Liège dépend également de quelques joueurs importants. "Sans Cimirot et Zinckernagel c’est plus compliqué. On sent que certains joueurs ne sont pas encore prêts à porter le Standard. Il n’y en a pas quinze joueurs qui sont capables de le faire" glisse Cécile De Gernier. S’ils ne peuvent pas donc pas compter sur une grande profondeur d’effectif, les Liégeois doivent alors tout donner dans les courses et les duels. "Et il y a eu plusieurs fois dans la saison où le Standard a débranché l’intensité. Et comparé à certaines équipes, ils n’ont pas la marge pour le faire. Il faut être à fond toutes les journées" explique Swann Borsellino. Un avis que rejoint Nordin Jbari "Ils sont obligés de mettre de l’intensité sinon c’est compliqué" pointe le consultant.

Avec six matchs à jouer dans la phase finale de leur saison, les Standardmen devraient néanmoins redoubler d’intensité. Histoire de décrocher un ticket européen. "C’est important de valider cette saison avec quelque chose de palpable" illustre Borsellino. Les Rouches devront donc sortir leur bleu de travail dans les prochaines semaines.