Une session d'examen correcte pour les Diables, "l'humeur de Vincent Langendries"

Le cas du capitaine est évidemment passé à la loupe par 11 millions de sélectionneurs. Chaque Belge a un avis. Le seul qui vaille est celui-ci : Eden doit mettre les bouchées doubles pendant cette période de congé. Une remise en forme indispensable pour reprendre le collier dans quelques jours et arriver " fit and well " face à Ancelotti aux entraînements du Real. C’est là que tout se jouera peut-être. Car sur les matchs des Diables, Eden m’a remis en confiance. Et surtout s’est remis en confiance. Un très bon match (à Bruxelles contre la Pologne) combiné à des choses plus discrètes c'est vrai. Mais en remettant tout dans le contexte, le Brainois peut se dire qu’il est à nouveau sur le bon chemin. Ne condamnons donc pas cet incroyable joueur. Tel " Saint-Georges " il finira par terrasser le dragon de ses démons.