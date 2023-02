Une série sur les Rolling Stones dans les 60’s

Le groupe dévoile une série qui revient sur leur vie dans les années soixante.

Le premier épisode est déjà disponible sur leur chaîne Youtube et il est centré sur le titre "The Last Time" de 1965.

L’épisode décrit l’impact du rock & roll et du blues de Chicago sur les Stones, et montre toute l’ironie de la "British Iinvasion" qui a exporté de la musique influencée par l’Amérique… en Amérique. On y voit notamment des extraits live de B.B. King, Little Richard, ainsi qu’une interview du fondateur de Chess Records, Marshall Chess, qui se souvient de sa rencontre avec les Anglais lorsqu’il les a invités à enregistrer à Chicago.

Un peu après dans l’épisode, Keith Richards raconte l’histoire désormais célèbre du jour où il a rencontré Mick Jagger dans un train alors que tous deux transportaient des disques rares de R&B et de blues.

"The Rolling Stones Chronicles replace la musique du groupe dans son contexte historique", déclare Robin Klein, producteur exécutif de la série. "Bien qu’ils aient été très présents à cette époque, les Rolling Stones eux-mêmes ont symbolisé le changement, l’ont reflété et inspiré."

Samira Choudhury, productrice de BBC Motion Gallery, ajoute : "Ce projet a offert une occasion unique de dénicher des voix contemporaines et authentiques dans les riches archives de la BBC pour donner un sens plus profond aux disques les plus influents des Rolling Stones, et montrer comment les changements culturels et sociétaux des années 60 résonnent encore aujourd’hui."

Découvrez le premier épisode ci-dessous :