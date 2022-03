Une série God of War pourrait voir le jour sur Prime Vidéo

PlayStation Productions continue de décliner ses franchises en films et séries télé. Après le film Ratchet & Clank et le récent Uncharted (et en attendant la version HBO de The Last of Us), c’est God of War qui pourrait se décliner en série.

Alors que les nouvelles au sujet de God of War Ragnarök se font trop rares, la franchise du Santa Monica Studio pourrait être adaptée par Mark Fergus et Hawk Ostby, les créateurs de la série The Expanse, mais également par le showrunner de la série Amazon Prime Vidéo, La roue du temps, à savoir Rafe Judkins.

La rumeur, jugée solide par Deadline, tend à prouver que Sony, via sa filiale PlayStation Productions, a clairement accéléré la cadence suite au succès du film Uncharted sur grand écran. Rappelons qu’en parallèle de l’adaptation (retardée) de The Last of Us, Sony prépare également une série Twisted Metal pour la plateforme de streaming Peacock (qui appartient au network américain NBC).

Quoiqu’il en soit, les adaptations de jeux vidéo ont de nouveau le vent en poupe. Sont prévus, dans les mois et années à venir : un film Super Mario; une série Fallout avec l’acteur Walton Goggins (The Shield, Justified); une série Mass Effect et une série Halo.