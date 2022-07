Une série de documentaires sur les Red Flames bientôt disponible sur Tipik et Auvio !

À l’occasion de l’entrée en lice de nos Red Flames à l’Euro féminin de football 2022 en Angleterre (à retrouver sur la chaîne Tipik), la RTBF va diffuser une série de documentaires sur les joueuses belges, produite par la VRT.

Au menu, des images exclusives des entraînements et de la vie quotidienne du groupe dans sa préparation à l’Euro, mais aussi des interviews et réactions des joueuses et du staff technique belge.

Pour tout savoir sur les Red Flames et vivre l’Euro de l’intérieur, retrouvez le premier épisode diffusé sur Tipik le 14 juillet prochain, à la suite du choc opposant la Belgique à l’équipe de France. Les épisodes suivants seront disponibles sur la plateforme Auvio.