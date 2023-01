Une série de 50 semaines sur Queen en tournée

Queen lance une série YouTube pendant 50 semaines. Elle s’intitule Queen: The Greatest Live, et offrira aux fans une vue imprenable sur la vie du groupe en tournée.

C’est la suite de la série Queen: The Greatest, annoncée en mars 2021, et qui racontait l’histoire des premiers shows jusqu’à la reprise avec Adam Lambert au chant.

Cette nouvelle série promet “des images de live extrêmement rares, des performances actuelles, et des interviews en backstage des membres de Queen sur les cinq dernières décennies ".

C’est Simon Lupton qui a réalisé ce travail de fourmi, lui qui a produit Queen: The Greatest et qui avait aidé aux documentaires Queen: Rock the World, Queen: Behind the Rhapsody, Queen: Days of Our Lives, Queen on Fire: Live at the Bowl et Queen Live at Wembley ’86.

Dans le premier épisode, on retrouve Brian May et Roger Taylor discutant des répétitions et des setlists. " Répéter avec Roger est toujours plein de surprises, on ne sait pas exactement ce dont on se souviendra et si on aura les mêmes sensations, mais c’est étonnant de voir à quel point le flow vient à nous, coule dans nos veines, dès qu’on s’y met", a expliqué Brian May au magazine Classic Rock.