Une série animée sur Dead Cells est officiellement annoncée

Si le jeu a conquis le monde si facilement, c’est surtout grâce à son scénario malin et plein d’humour, sa rejouabilité presque infinie (rogue-lite oblige) et son style graphique reconnaissable au premier coup d’œil. Et bien ce n’est pas près de changer pour cette série dont la sortie est prévue pour 2024 !

"L’histoire se déroulera sur une île maudite, rongée par un étrange fléau. (Étonnant hein ?)

Après que le roi de l’île ait tenté de créer un remède qui transformera toute la population de l’île en créatures monstrueuses, de mystérieuses prophéties d’un "héros à tête de flamme" qui tuera le roi fou commencent à apparaître. Il apparaît que ce héros décapité existe bel et bien mais sauver un royaume ne semble pas inscrit dans son programme et il préférerait qu’on le laisse tranquille… Eh bien devinez qui ne va pas être laissé tranquille ?"