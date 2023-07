Une séquence culte des Simpson a inspiré Adidas pour une basket

Adidas continue de rendre hommage à la pop culture en créant des sneakers à l’effigie de personnages fictifs célèbres tels que ceux de Disney, de South Park ou encore des Simpson. Après Marge qui a eu droit à sa Superstar et Bart, à sa Stan Smith, c’est au tour d’Homer d’être mis à l’honneur.

Elle était déjà annoncée fin 2022, comme on peut le lire sur Kult. Mais à ce moment-là, la date de sortie de la Stan Smith Homer Simpson n’était pas encore connue. Dans un article sorti le 18 juillet dernier, GQ a annoncé que la chaussure à l’effigie du patriarche de la famille la plus déjantée des USA sera disponible à partir du 18 août prochain.

Après la Superstar Marge Simpson et celle dédiée à Boule de neige (le chat de la famille), la Stan Smith "El Barto" inspirée par Bart Simpson, c’est donc au tour du visage d’Homer de figurer sur la célèbre chaussure du sportif américain.

Sur la languette, on peut voir Homer Simpson remplacer Stan Smith. Son nom est même inscrit à la place de celui de l’ancien joueur de tennis. Et à l’arrière, un beau petit clin d’œil aux internautes qui maîtrisent l’art du GIF : on peut y voir une scène culte de l’épisode 16 de la saison 5, où après que Flanders a refusé de passer la journée avec le mari de Marge, ce dernier se fond dans un buisson. Une image animée bien connue sur les réseaux sociaux et par Homer lui-même qui l’utilise dans un épisode.