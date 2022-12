Une septième victime retrouvée après la chute d'un car en Espagne

Mais lundi matin, ils les ont repris après que la passagère qui a survécu au drame leur a signalé qu'une amie avec laquelle elle voyageait ne se trouvait pas sur la liste des victimes, a rapporté un porte-parole de la police. "Quand la femme, qui a été blessée, a été capable de parler, elle nous a dit qu'elle voyageait avec une amie et qu'elles devaient dîner ensemble", a-t-il déclaré. Cette femme ne faisait pas partie des disparus, a-t-il précisé.

"Nous avons repris nos recherches aujourd'hui et l'hélicoptère a repéré son corps dans la rivière", a-t-il précisé à l'AFP, ajoutant qu'"en théorie, il ne devrait plus y avoir de disparus". Les enquêteurs cherchent toujours à établir les causes de l'accident.

"Nous ne connaissons pas encore les causes (de l'accident) avec certitude" mais "il est vrai que les conditions météorologiques étaient très mauvaises cette nuit", a confirmé le président de la région de Galice, Alfonso Rueda, qui s'est rendu sur place.