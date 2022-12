Une semaine souvent humide et venteuse

Ce lundi matin, des pluies pourront encore se manifester au sud du Sillon Sambre-et-Meuse sous un ciel couvert. Un régime d’averses moins actif s’installera sur les autres régions, entrecoupés déjà de quelques éclaircies.



Le temps se fera plus sec dans l’après-midi à partir de l’ouest avec le retour d’éclaircies de plus en plus généreuses. Sur les autres régions, les dernières ondées cessent au profit d’éclaircies. Le vent tournera à l’ouest et fera affluer de l’air un peu plus frais. Les maxima, atteints tôt dans la journée, varieront entre 7 degrés en Ardenne et 9 ou 10 degrés ailleurs.