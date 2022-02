Une semaine sous le signe du cinéma dans “Alors On Sort ?”

On commence par le nouveau Jan Bucquoy, provocateur professionnel à qui on devait le très fameux Camping Cosmos et qui nous sert aujourd’hui “La dernière tentation des Belges”, en salles partout en Belgique. Au casting de ce film il y a Wim Willaert, Alex Vizorek et la divine Alice Dutoit (Alice On The Roof) dans le rôle de la jeune femme qui voudrait mettre fin à ses jours. En fait, cette histoire d’un papa qui tente de dissuader sa fille de passer à l’acte fatal est inspirée de la triste expérience de Jan Bucquoy, qui a perdu sa propre fille comme ça.