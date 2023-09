Une semaine pas très enthousiaste au niveau des sorties ciné…

Il y a des semaines comme ça où, sur papier, il y a beaucoup de sorties, des réalisateurs ou des castings attrayants et puis patatras, je découvre les films et je vais de déception en déception… la plus grande étant le nouveau film de Gareth Edwards, le réalisateur du reboot de Godzilla ou de Star Wars Rogue One. Il est de retour avec une fable de science-fiction qui s’intitule Le créateur et qui interroge notre rapport à l’intelligence artificielle. Scénario brouillon truffé d’incohérences, personnages dont on ne comprend pas bien les motivations, ce qui a pour effet de provoquer peu d’émotions et d’empathie chez le spectateur. Certes, c’est visuellement époustouflant mais pas à la hauteur de nos attentes. Le créateur c’est le film hollywoodien de la semaine mais le gros loupé de la semaine aussi…