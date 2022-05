Une semaine de sensibilisation autour de la sclérose en plaques du 21 au 30 mai

En dehors de cette semaine dédiée, la Ligue belge de la sclérose en plaques organise d'autres activités. Certains de ses membres vont notamment parcourir 40 km à pied en Wallonie et arriveront le 21 mai a Namur pour fêter les 40 ans de la Ligue. En septembre, un parcours de 180 km à vélo sera également organisé le long du Danube. Enfin, durant toute l'année, des projections du film "100 mètres", qui retrace l'itinéraire d'un jeune espagnol atteint de SEP, seront organisées dans toutes les provinces wallonnes et suivies d'un débat autour de cette maladie.

La sclérose en plaques ou SEP est une maladie inflammatoire auto-immune chronique, qui attaque le système nerveux central. Elle est dégénérative et son aggravation dépend entre autres de la fréquence et de la gravité des poussées. Les symptômes sont variables et vont de l'engourdissement d'un membre et de troubles de la vision à des sensations de décharge électrique dans un membre ou dans le dos et des troubles des mouvements.