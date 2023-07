Une semaine d’initiation à la langue des signes au CMAP de Montegnée

Avec de telles activités, le but est avant tout de sensibiliser à la surdité et à la formation à la langue des signes. Une initiation qui ne manque pas de plaire aux enfants : "Ce qui est chouette, c’est d’apprendre un truc en plus dans la vie. Plus tard, on pourra aussi l’apprendre aux autres et ça, c’est bien. En plus, on s’amuse !", raconte Dimitri, l’un des jeunes participants.

A Liège, pendant les vacances d’été, l’ASBL Surdimobile organise des stages d’une semaine à destination des enfants entendants, âgés entre 4 et 12 ans. Toutes les informations sont à retrouver sur leur site internet.