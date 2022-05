Une semaine au volant de la voiture de l’année 2022

De manière générale, cette voiture cumule bon nombre de qualités, en se démarquant visuellement du reste de la production. Son style peut être clivant mais les réactions à son passage étaient très majoritairement positives. Look original, plaisir de conduite, performances emballantes, technologies à la pointe, autonomie suffisante et recharges rapides font de cette électrique une alternative crédible aux Tesla et autres premiums allemands.

Malheureusement, cela se paie : notre modèle d'essai frisait les 63 500 euros ! Ce n'est clairement pas à la portée de toutes les bourses et certainement pas de la mienne. On pourrait retirer quelques options comme les roues de 20 pouces pas vraiment indispensables et impliquant un budget pneus plus élevé. La sono Meridian au son perfectible fait partie du pack Premium comprenant aussi l'affichage tête haute : on grapillerait éventuellement 1.600 € en s'en privant. Ou alors se rabattre sur la version d'entrée de gamme à près de 48 000 euros (voire 44 000 avec la petite batterie de 58 kWh), ce qui reste onéreux dans l'absolu.

Vous direz qu'il devient difficile de nos jours de trouver une voiture à prix abordable, d'autant plus quand elle est électrique, et vous aurez mille fois raison. Quant à la consommation, elle était légèrement supérieure à 19 kWh/100 km sur les 700 km de l'essai dans des conditions variées, mais avec deux tiers d'autoroutes.