Une semaine après le spectaculaire incendie à Chaumont-Gistoux, le temps de l’enquête, avant la reconstruction

L’immeuble inauguré il y a quelques années seulement faisait 5.000 m² et comptait une douzaine de locataires. En superficie, le principal occupant était l’AD Delhaize (2.000 m²) situé au niveau le plus bas. Il y avait aussi, entre autres, une salle de fitness, un centre de formation en kinésiologie, les bureaux de plusieurs sociétés (dont l’entreprise Hoslet qui exploite la sablière de Chaumont-Gistoux) et un établissement Horeca, le Dandy Bar.