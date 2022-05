Une semaine après l'Eurovision, Jérémie Makiese devient n° 1 du Tip Top

Willy William, intègre le Tip Top avec Trompeta. Après l'énorme succès sur Mi Gente avec J Balvin, couronné d'un MTV VMA en 2018, le franco-mauricien de 40 ans, ex-membre du Collectif Métissé, revient avec un autre titre reggaeton. Ce morceau paru début 2022 mise, comme son nom l'indique, sur la sonorité des cuivres. Le motif se base d'ailleurs sur un sample d'Infinity, tube acid house de 1990 du feu DJ britannique Guru Josh, qui avait déjà été repopularisé en 2008 et 2012. Le tube assuré pour cet été ?

Elle aussi empile les tubes : Lady Gaga revient avec Hold My Hand, qui n'est autre que la bande originale du film Top Gun Maverick. Il s'agit de la suite du cultissime film de 1986, présenté en avant-première au Festival de Cannes. Une BO qui aura le même retentissement que Take My Breath Away ?

Charles, en passe de sortir son premier album ce 27 mai, a sorti un nouveau titre, intitulé Miss You When You're There. Il fait suite à l'envoûtant Never Fair. L'ancienne gagnante de The Voice Belgique propose une chanson langoureuse et mélancolique, composée et produite par les membres de Puggy dont son ancien coach Matthew Irons, qui gagne en amplitude sonore.

Marie-Flore s'invite aussi dans le classement avec Mal Barré. La chanteuse et compositrice parisienne revient après son premier album Braquage sorti en 2019. Dans son nouveau single, elle dépeint les nombreux rencards ratés qui fleurissent avec les applications de rencontre avec toujours autant d'ironie. Le tout cette fois sur un rythme plus dansant et au clip à l'atmosphère seventies.