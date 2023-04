Une semaine à l’accent anglais sur Jam

La RTBF se pare de l’Union Jack pour une semaine spéciale dédiée à nos voisins anglais. Chez Jam, on vous partage tellement souvent notre enthousiasme concernant les artistes d’Outre-Manche qu’on serait donc tenté·e·s de vous dire que rien ne change. Mais on a tout de même adapté quelque peu notre programmation pour vous imprégner un peu plus de l’esprit UK, tout en vous suggérant quelques contenus autour d’artistes et de lieux qui nous font vibrer. God Save the Alternative Music Scene !