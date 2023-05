Une sélection de plantes pour jardinières nécessitant moins d’arrosages

Pour apporter une note de clarté dans les jardinières, misez sur L’Helychrysum. Originaire du pourtour méditerranéen, la plante a un port ramifié retombant et un feuillage velouté persistant de couleur gris argent. Celui de l’italucm, le plus connu et le plus répandu, dégage une puissante odeur de curry.

La floraison de l’Helycrysum dure plusieurs semaines de juin à juillet. Les cloueurs varient en fonction de la variété