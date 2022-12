Une sélection de livres pour terminer l’année en beauté !

Et ce qui est rigolo c’est que le chanteur a écrit cette chanson quand il était étudiant. Et le personnage central du livre que je vous propose aujourd’hui c’est… Un étudiant ! " Real life ", de Brandon Taylor aux éditions la Croisée n’est ni plus ni moins qu’un récit de génie… Et oui, et en plus c’est un premier roman. Finaliste du Man Booker Prize et d’autres prix prestigieux, l’auteur nous plonge dans le quotidien a priori inoffensif, répétitif voire ennuyeux de Wallace, un jeune doctorant en sciences. Tout commence à une soirée entre potes au bord du lac / ils discutent de tout, de leur vie, c’est vendredi soir, on boit une bière, on se détend, rien de fou. Et puis contre toute attente, il y a un rapprochement sexuel entre Miller et notre fameux Wallace. Wallace, lui, est homosexuel, donc ce n’est pas tant le fait que Miller soit un garçon qui fait mouche, mais c’est leur proximité émotionnelle qui va amener tout un tas de bouleversements intérieurs pour le jeune homme. En fait Wallace il est gay, d’origine très modeste, et il est noir. Et si vous ne voyez pas ce que ça change, lui le voit très bien.