Une section de para-hockey ouvre à Namur : "On veut montrer à ces enfants qu’ils sont capables d’accomplir plein de choses"

Le premier entraînement a déjà attiré 4 adolescents atteints d’autisme et de handicap mental. "Je n’ai pas encore reçu de formation spécifique, mais j’ai de l’expérience avec les jeunes, et nous avons eu de la documentation à disposition", explique Delphine, étudiante en droit et ancienne joueuse du club, qui fait partie de l’équipe encadrante. Ce jour-là, elle s’occupe personnellement d’un adolescent autiste, à qui elle apprend les bases du sport, le maintien de la crosse et la science du déplacement. "C’est particulier, il faut répéter plus souvent, être patient et pédagogue, parfois adapter le vocabulaire lié au hockey." Dans un premier temps, le but n’est pas de mener ces jeunes vers la compétition, mais bien de leur permettre de s’épanouir individuellement. "L’objectif c’est le divertissement, de montrer à ces enfants qu’ils sont capables d’accomplir plein de choses. Et qui sait, l’esprit d’équipe et compétition viendra peut-être par après."