Une seconde vie pour nos gares grâce à des initiatives locales

Des gares belges abandonnées sont de plus en plus souvent transformées afin de leur donner une seconde vie. L’objectif de la SNCB et d’initiatives locales ? Redévelopper une vie sociale au cœur de ces bâtiments sans les limiter à leur statut d’antan de lieu de passage.

Mi-février 2023, la gare de Jette a ainsi inauguré son projet STAYTION : un café citoyen dans l’ancien guichet et une salle polyvalente où peuvent s’organiser des activités culturelles, citoyennes et éducatives pour tout le monde comme des cours de musique. Une fois par semaine, un tuk tuk est également mis à la disposition des riverains. " Ce comptoir sert de pôle de mobilité. Nous allons pouvoir expliquer aux gens le principe de multimodalité : prendre le train, le bus ou un vélo en libre-service. Et c’est aussi un lieu socioculturel", explique Jeremy De Leener, chargé de projets, au micro de nos confrères de BX1.