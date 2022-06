Une séance de yoga sur disque en 1971, la souplesse était déjà de rigueur

Un peu de calme et de zénitude, ce mardi 21 juin se tenait la journée mondiale du Yoga. L’occasion de remonter le temps avec les images d’archives de la Sonuma et plus précisément en 1971 à la rencontre d’un sujet passionnant du magazine Présent.

A cette époque plein d’agitation, il existe par bonheur d’autres moyens que les calmants et autres moyens thérapeutiques pour se détendre. Le yoga par exemple connaît beaucoup d’adeptes qui seront sans doute heureux de connaître un nouveau moyen de suivre des cours.

Doucement, fermer les yeux, continuez à respirer, allez là où vous pouvez sans trop pensez. Si vous n’y arrivez pas ne forcez surtout pas et en noir et blanc cela donne cela.

De nos jours on pratique également du yoga pour mieux courir ?

Regardez plutôt !