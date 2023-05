Une sculpture représentant un célèbre morse dévoilée en Norvège

Une sculpture en bronze de Freya, un morse qui a acquis une renommée mondiale l'été dernier pour s'être donné en spectacle dans le fjord d'Oslo jusqu'à ce qu'il soit décidé de l'abattre, a été dévoilée samedi sur un rivage de la Marina Kongen de la capitale norvégienne.

L’œuvre grandeur nature représentant cette jeune femelle de 600 kilogrammes, allongée sur le côté, a été installée non loin de l'endroit où Freya avait, de son vivant, attiré de vastes foules en chassant des canards et des cygnes et en prenant des bains de soleil sur des bateaux qui croulaient sous son poids.

Les autorités ont choisi d'euthanasier cet animal en août, disant craindre, à la vue de certains signes, qu'il ne ressente du stress et qu'il ne constitue une menace pour le public, qui ne gardait pas ses distances malgré les mises en garde.