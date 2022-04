Une sculpture d’Edgar Degas exposée en hologramme par Christie’s

Si Christie’s ne semble pas avoir prévu de créer d’autres répliques holographiques de certaines pièces, Proto investit de plus en plus les milieux artistiques. La start-up a participé à de nombreuses initiatives autour des NFT en parallèle de la dernière édition de Miami Art Week. Au cœur de cette petite révolution, David Nussbaum, qui a fondé Proto en 2019 après avoir travaillé vingt ans dans l’industrie du divertissement. Son ambition ? Démocratiser l’utilisation des hologrammes, que ce soit dans le show-business, la mode, le monde de l’entreprise ou encore celui de l’art. "Ce serait formidable qu’un musée commissionne une performance, et la diffuse peut-être en direct dans des villes du monde entier", a-t-il dit à Artnet News. "Ce serait formidable de voir Marina Abramovic faire quelque chose avec Proto. "The Artist is Present" fonctionnerait-il par holoportation ? Au lieu de téléporter des gens, que se passerait-il si Cai Guo-Qiang créait l’une de ses expérimentations autour de la poudre à canon en direct via Proto ? Quelles idées surprenantes impliquant des miroirs et des pois aurait Yayoi Kasuma ?" Le ton est donné.