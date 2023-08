Une scierie mobile, c'est ce que proposent deux Liégeois passionnés par le bois

La scierie mobile pèse 2,5 tonnes et est stabilisée au niveau du sol. Le travail est réalisé en plein air avec beaucoup de précision. "On peut ajuster les réglages en fonction des pièces que le client demande, que ce soit des madriers, des voliges, des grosses pièces, ou des plateaux pour faire des tables. Et on peut également scier tous types d'essences de bois" précise Loïc Mercier.

Une offre complémentaire par rapport aux scieries fixes

Dans leur offre de service, Alexandre et Loïc estiment qu'ils sont complémentaires par rapport aux scieries fixes: "Les lots sont de différentes tailles. Nous, par exemple, on ne saurait pas accéder aux lots de très grandes tailles. Ça, on les laisse aux scieries fixes. Et eux, les plus petits lots ne les intéressent pas au niveau rentabilité. Et c'est à ça qu'on aimerait pouvoir accéder, pouvoir couvrir l'entièreté du marché du bois en Wallonie."

Les bois sciés à Malonne ce matin resteront sur place et serviront à la construction d'une cabane à l'endroit où les épicéas ont été abattus.