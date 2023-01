Une scierie à Alle-sur-Semois qui valorise le bois jusqu’au produit fini va bénéficier d'un subside

Installée à Alle-sur-Semois, la scierie Leplang prend en charge l’entièreté du travail du bois de chêne. Depuis l’écorçage de l’arbre jusqu’au produit fini en passant par du mobilier ou du parquet, tout est y est fait. Et la scierie a été sélectionnée pour recevoir un subside de la Wallonie.

À la scierie Leplang, on trouve du mobilier et du parquet fabriqué avec du bois ardennais. Installée depuis plusieurs générations, l’entreprise prend en charge l’entièreté du travail du bois de chêne. Un processus quasi unique en Belgique et une diversité qui s’est imposée petit à petit.

"On se rend compte qu’il y a de la demande. Le menuisier devient de plus en plus poseur par manque de personnel. On fabrique aussi pour les particuliers", explique Bruno Leplang, directeur de la scierie.

>> Voir le reportage complet sur MaTélé

Cette diversification permet à la scierie de survivre. Mais elle a aussi besoin de matière première et le bois se fait rare et cher ces dernières années. "On ne sait pas s’aligner sur les prix puisque les marchands exportent en Chine. On est obligés parfois d’aller chercher des bois très loin pour avoir notre matière première", continue d’expliquer Bruno.

Du coup, pour donner un coup de pouce au développement et la valorisation des bois feuillus, la Wallonie, via l’Office économique du bois, a décidé d’octroyer plus de 3.500.000€ à certaines scieries qui travaillent les essences locales de feuillus.