Une scène emblématique du film "Amadeus" analysée à la lumière de la partition du Requiem de Mozart

Le film de Milos Forman, inspiré de la pièce éponyme de Peter Shaffer, elle-même inspirée de la pièce de Pouchkine, Mozart et Salieri, a consolidé la légende de la rivalité meurtrière entre Mozart et Salieri. Plus que Mozart ou Salieri, c’est la musique le réel personnage principal de ce film et la scène de composition du Confutatis maledictis, issu du fameux Requiem de Mozart, en est bien la preuve.

Dans cette scène, nous voyons un Mozart souffrant, à bout de forces, épuisé, malade, mais déterminé à terminer ce Requiem qu’il a entrepris d’écrire pour un commanditaire anonyme. Ne pouvant plus écrire lui-même, Mozart compose depuis son lit et dicte la partition à Salieri, qui retranscrit les notes sur la partition. Une scène subtile et extrêmement bien écrite puisqu’elle parcourt la partition de Mozart avec une très belle précision.

Et lorsqu’un musicologue s’amuse à synchroniser cette fameuse scène avec la partition du Requiem, la scène prend un tout autre éclairage.

Une véritable plongée visuelle et hypnotique dans la partition de Mozart et une vraie leçon de composition.